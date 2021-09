Jc decaux sa. : Lancement d'une offre data mondiale

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce ce soir le lancement de ' JCDecaux Data Solutions ', présenté comme un portefeuille de solutions internationales et locales basées sur la data, permettant aux annonceurs de maximiser l'impact et le ROI de leurs investissements média.



Selon JCDecaux, ce portefeuille de solutions permettra notamment d'optimiser la planification, la diffusion de contenu et la créativité ; de créer de l'engagement en interagissant de manière plus efficace avec l'audience ; d'évaluer, pour comprendre les performances de chaque campagne.



La nouvelle offre sera lancée dans un premier temps en France, au Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Espagne, Italie, Emirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Etats-Unis, Hong Kong SAR (Chine), Japon, Singapour, Australie et Brésil.



Le déploiement se poursuivra à travers d'autres marchés en 2022, annonce JCDecaux.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.