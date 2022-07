Jc decaux sa. : La croissance organique appelée à ralentir

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - JCDecaux perd plus de 8% en Bourse ce jeudi après avoir prédit un net ralentissement de sa croissance organique au troisième trimestre.



Dans un communiqué paru ce matin, le numéro un mondial de la communication extérieure dit ne plus prévoir qu'un taux de croissance du chiffre d'affaires organique d'environ 7% sur le trimestre en cours du fait de l'impact négatif des mesures de restrictions sanitaires prises en Chine.



A titre de comparaison, le groupe a réalisé sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 1.474,8 millions d'euros, en hausse de 36,3%, dont une croissance organique de 31,7%.



Sur le deuxième trimestre, l'activité a progressé de 21,6% en données organiques, une performance qui se situe au-dessus des attentes initiales de la société.



Au niveau du compte de résultat, sa marge opérationnelle ajustée s'est nettement améliorée pour atteindre 183,6 millions d'euros à l'issue du premier semestre, contre 31,4 millions un an plus tôt.



Mais le résultat net part du groupe est resté dans le rouge, à hauteur de -11,7 millions d'euros, même s'il dénote une franche amélioration après les pertes de 154,4 millions d'euros essuyées au premier semestre 2021.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.