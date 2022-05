Jc decaux sa. : JPMorgan dégrade à 'sous-pondérer'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - J.P. Morgan a dégradé vendredi sa recommandation sur le titre JCDecaux, qu'il ramène de 'neutre' à 'sous-pondérer', avec un objectif de cours abaissé de 22,7 à 16,6 euros.



'Nous croyons en l'opportunité représentée par le titre d'un point de vue structurel de long terme, mais nous considérons que le ralentissement économique actuel va s'avérer pénalisant pour les budgets publicitaires, ce qui nous conduit à nous montrer plus prudents', explique le broker.



J.P. Morgan explique qu'en période d'incertitude économique, les budgets des annonceurs ont tendance à être rapidement revus à la baisse, ce qui finit par mettre sous pression les recettes publicitaires.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.