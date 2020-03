Jc decaux sa. : Hausse de 35% du résultat net en 2019

(CercleFinance.com) - JCDecaux publie au titre de l'exercice 2019 un résultat net part du groupe en hausse de 34,6% à 265,5 millions d'euros, et un résultat d'exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, en croissance de 11,7% à 385,2 millions.



Le chiffre d'affaires ajusté du groupe de communication extérieure a progressé de 7,5% à 3.890,2 millions d'euros, dont une croissance organique de 2%, tiré par un chiffre d'affaires digital en hausse de 33%.



JCDecaux proposera un dividende par action de 0,58 euro au titre de 2019, en ligne avec 2018, et anticipe une croissance du chiffre d'affaires organique ajusté en baisse autour de ‑10% au premier trimestre 2020.



