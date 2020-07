Jc decaux sa. : En perte nette sur le 1er semestre

(CercleFinance.com) - JCDecaux présente un résultat net part du groupe de -254,9 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2020, comparé à 96 millions un an auparavant, et une marge opérationnelle ajustée à ‑5,7% du chiffre d'affaires, soit 22,3 points de moins que l'année dernière.



Le chiffre d'affaires ajusté a chuté de 41,6% à 1.075,4 millions d'euros (-40,8% en organique), avec un chiffre d'affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, en recul de 42,4%.



'Compte tenu du risque de nouvelles vagues de la Covid-19 et de la mise en place de nouveaux confinements localement, donner une perspective pour le troisième trimestre 2020 reste très difficile', prévient le président du directoire Jean-Charles Decaux.



