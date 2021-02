Jc decaux sa. : Du gel hydroalcoolique dans les abribus de Troyes

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son contrat avec la Ville de Troyes, JCDecaux annonce avoir déployé des distributeurs de solution hydroalcoolique dans 40 de ses 189 abribus.



D'une capacité de 5L permettant quelque 3300 usages, les distributeurs sont réapprovisionnés et désinfectés régulièrement par une équipe dédiée de JCDecaux.



En seulement 1 mois, ce sont plus de 100 000 gestes de désinfection qui ont ainsi pu être effectués par les Troyens, les usagers de la TCAT ou autres visiteurs de l'espace public, affirme l'entreprise.



