Jc decaux sa. : Deutsche Bank relève son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé vendredi son conseil sur le titre JCDecaux de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours inchangé de 21 euros faisant apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 30%.



Dans une note envoyée à ses clients, Deutsche Bank souligne qu'il s'avère pertinent de faire l'acquisition du titre - qu'il considère comme un acteur de première qualité du secteur des médias - lorsque des inquiétudes d'ordre cyclique commencent à apparaître.



'C'est le cas aujourd'hui', assure la banque allemande, qui rappelle que le spécialiste de la communication extérieure a sous-performé le marché d'environ 25% depuis le mois de mars.



Si Deutsche Bank reconnaît que le groupe est exposé au ralentissement de la croissance chinoise, l'établissement considère que cet élément est aujourd'hui bien intégré dans les cours.



DB juge par ailleurs que la tenue des Jeux Olympiques l'an prochain à Paris pourrait constituer une source additionnelle de revenus, tout en rappelant que sa forte présence à l'international représente un levier de croissance à long terme, sous l'effet de la digitalisation, de l'achat d'espaces publicitaires en ligne et du développement durable.



La banque germanique ajoute que la consolidation du secteur pourrait également jouer un rôle positif, le groupe français étant selon elle bien placée en vue de la réalisation d'opérations de fusions-acquisitions (M&A).



