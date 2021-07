Jc decaux sa. : Déploie 40 stèles de réalité augmentée à Colmar

(CercleFinance.com) - A la suite d'un appel d'offres, JCDecaux annonce aujourd'hui avoir déployé une quarantaine de stèles baptisées 'Histoire de la Cité' à Colmar, donnant ainsi à découvrir ou redécouvrir les lieux emblématiques de la ville.



Ainsi, habitants et visiteurs peuvent découvrir des informations sur chaque site historique via son smartphone ou encore suivre des parcours thématiques et immersifs, guidés pas à pas dans la ville grâce à la réalité augmentée et à une carte interactive.



Tous ces mobiliers ainsi que l'expérience de réalité augmentée sont gratuits pour la ville, les habitants et les visiteurs de Colmar. Ils sont en effet financés via la publicité présente sur quatre Mobiliers Urbains Pour l'Information (MUPIs) et 30 mâts de signalisation qui ont été installés en plus des 40 stèles.





