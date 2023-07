Jc decaux sa. : Création d'un textile publicitaire sans PVC

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce s'être associé à Senfa, filiale de Chargeurs, pour développer une toile textile publicitaire sans PVC. Baptisé 'Pearlflex', ce nouveau produit sera proposé à partir de septembre, notamment pour les emplacements publicitaires d'Extime JCDecaux Airport.



'Cette solution présente plusieurs atouts, comparée aux pratiques actuelles, en particulier une empreinte carbone réduite et un traitement optimisé en fin de cycle de vie. Ce produit de haute technicité garantit également une très grande qualité d'image', explique-t-il.



Ces nouvelles toiles sont fabriquées en France, de sourcing 100% européen et le tissage est issu de fils PET recyclés. Grâce à ce nouveau matériau et processus de fabrication, l'impact carbone des toiles Pearlflex est divisé par plus de deux par rapport aux toiles actuelles.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.