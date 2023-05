Jc decaux sa. : CA ajusté de 721,3 ME au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires ajusté du Groupe est en croissance de +5,6 % à 721,3 millions d'euros au premier trimestre 2023, contre 683,0 millions d'euros au premier trimestre 2022.



En excluant l'impact négatif lié à la variation des taux de change et l'effet positif des variations de périmètre, le chiffre d'affaires ajusté augmente de +5,0 %.



Le chiffre d'affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est en hausse de +4,2 % au premier trimestre 2023.



Le chiffre d'affaires ajusté de l'activité Mobilier Urbain a augmenté de +4,8 % à 364,3 millions d'euros (+4,1 % en organique).



Celui de l'activité Transport a augmenté de +8,1 % à 254,0 millions d'euros (+7,9 % en organique), reflétant un rebond important du trafic aérien de passagers et du trafic des réseaux de transports en commun.



Le groupe vise une croissance organique du chiffre d'affaires ajusté d'environ +9 % au 2ème trimestre 2023.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.