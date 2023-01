Jc decaux sa. : +21% de locations de vélos libre-service en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce avoir enregistré 'de très bonnes performances' pour ses systèmes de vélos en libre-service (VLS) à travers le monde en 2022, avec un total de locations en hausse de 21% par rapport à 2021.



En France, les locations ont augmenté de 14% par rapport à l'an dernier, indique le spécialiste de la publicité urbaine.



Plus de 755 millions de trajets ont été effectués avec les vélos en libre-service opérés par JCDecaux depuis leur premier déploiement à Vienne (Autriche) en 2003.



Certaines villes françaises viennent de retrouver des niveaux équivalents ou supérieurs à la période pré-Covid (notamment à Toulouse avec +2% de locations en 2022 vs 2019 et +14% vs 2021), d'autres systèmes de VLS ont enregistré des performances particulièrement exceptionnelles en 2022.



JCDecaux souligne notamment qu'après le précédent record de 2021, Vélo'v (le service VLS lyonnais) a enregistré plus de 10,5 millions de locations au cours de l'année 2022, en croissance de 16%. Il s'agit donc d'un nouveau record absolu depuis le déploiement du service en 2005













