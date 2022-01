Jc decaux sa. : Grâce au digital et au marché européen, les revenus de JC Decaux ont bondi en fin d'année

(BFM Bourse) - Le groupe qui revendique le statut de n°1 mondial de la communication extérieure surprend agréablement le marché en faisant nettement mieux que prévu au dernier trimestre 2021. Ses revenus annuels rebondissent ainsi de 18,7% à 2,74 milliards d'euros.

En première ligne face aux confinements, ce qui s'était traduit par un plongeon de 40% de ses revenus en 2020, le géant de la publicité urbaine fait état d'un vif rebond de son activité lors de l'exercice écoulé. "En hausse de 18,7% (+18,5% en croissance organique), le chiffre d’affaires 2021 a atteint 2,74 milliards d’euros, tiré par une très forte croissance du digital et un quatrième trimestre au-dessus de nos attentes malgré des restrictions de mobilité au niveau local comme national incluant des semi-confinements dans certains pays d’Europe et d’Asie-Pacifique" se félicite le président du directoire et co-directeur général du groupe Jean-François Decaux, fils du fondateur Jean-Claude Decaux.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

La forte croissance des revenus observée au 4e trimestre (+34,7% en organique) à 955,8 millions d'euros "prouve une nouvelle fois la capacité de rebond et le potentiel de croissance" de JC Decaux selon son dirigeant, et dépasse "à la fois les prévisions du groupe ("supérieures à 20%") et le consensus du marché (+27%), ce qui suggère que l'activité s'est renforcée au fil du trimestre" jugent les analystes de Berenberg.

La principale division du groupe, le mobilier urbain, a vu ses ventes croître de 35,8% (en organique) au dernier trimestre, "avec des revenus déjà supérieurs à ceux du 4e trimestre 2019 en Europe (y compris France et Royaume-Uni)" souligne Jean-François Decaux. Les revenus trimestriels du groupe sur le Vieux continent ont d'ailleurs atteint un niveau très proche de ceux du 4e trimestre 2019 alors que les autres zones géographiques (Amérique du Nord, Asie-Pacifique et Reste du Monde) "ont enregistré un fort rebond par rapport à 2020 mais demeurent les zones les plus affectées du fait du poids plus important de l’activité Transport et de mesures de restriction à la mobilité" poursuit-il.

Malgré son rebond organique de près de 15% en 2021 (à 695 millions d'euros), le chiffre d'affaires annuel de la région Asie-Pacifique reste en effet près de 40% en-deçà de son niveau de 2019. Première région du groupe il y a deux ans, l'Asie-Pacifique est désormais devancée par l'Europe en termes de revenus. Le Reste du Monde a profité d'un rebond encore plus prononcé de ses ventes en 2021 (+43% en organique à 275 millions) mais ce niveau d'activité demeure également 40% en-dessous de celui de 2019.

Les loyers du mobilier urbain en grande partie fixes

Toutes les divisions ont par ailleurs enregistré un rebond significatif au dernier trimestre 2021, pointent les analystes de Berenberg dans leur note matinale. Que ce soit le mobilier urbain (+35,8% en organique), l'affichage (+23,5%) ou le transport (+38,7%). Concernant ce dernier, qui "reste à la traîne", ils "notent que les revenus du consensus 2022 sont légèrement inférieurs à 70% du niveau de l'exercice 2019", ce qui leur "semble prudent étant donné que le 4e trimestre 2021 était déjà pratiquement à ce niveau". "Nous pensons que le consensus est trop bas à cet égard, nonobstant les restrictions en cours sur les marchés asiatiques" écrivent-ils dans leur note matinale.

Si JC Decaux ne se risque pas à des prévisions pour l'exercice en cours, son dirigeant considère que le groupe est "bien placé pour bénéficier du rebond". "Nous sommes plus que jamais convaincus de la puissance croissante de notre média dans un paysage publicitaire de plus en plus fragmenté et numérique et du rôle important qu’il continuera de jouer dans la reprise économique ainsi que dans les transformations positives de notre société" avance Jean-François Decaux.

Les analystes de la banque d'investissement allemande jugent de leur côté que "si les loyers variables vont évidemment augmenter en fonction de la hausse des revenus, les loyers du mobilier urbain et de l'affichage sont en grande partie fixes et JCDecaux devrait donc conserver une part non négligeable de ces revenus meilleurs que prévu". Ils ajustent donc légèrement à la hausse leurs estimations, "qui prévoyaient déjà la poursuite de la reprise du chiffre d'affaires, même si nous avons été un peu plus optimistes sur l'Europe et plus prudents sur la reprise chinoise" pour l'exercice en cours. Dans le sillage de ce point d'activité annuel, ils réitèrent leur conseil à l'achat et confirment leur objectif de cours à 28 euros.

Dans un marché particulièrement exigeant où même les résultats exceptionnels de LVMH trouvent difficilement grâce aux yeux des investisseurs (+1% à 10h40), le titre JC Decaux surnage très clairement avec un bond de 10,4% à 23,6 euros euros ce vendredi, au plus haut depuis fin novembre dernier.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse