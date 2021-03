Jc decaux sa. : Après un an de crise, le leader de l'affichage publicitaire entrevoit le bout du tunnel

(BFM Bourse) - Porté par un changement de recommandation de Berenberg, passé à l'achat sur le titre en raison du "potentiel de redressement des bénéfices" du groupe, JCDecaux affiche l'une des meilleures progressions de la cote parisienne mardi matin.

Au sommet d'un SBF 120 en repli pour la troisième séance consécutive mardi (-0,4% vers 10h); JCDecaux prend 2,3% à 21,08 euros, portant son rebond à près de 15% depuis le 1er janvier, alors que le titre avait été parmi les plus délaissés de la cote tricolore en 2020 (-32%), le spécialiste de la publicité urbaine ayant vu son activité être grandement affectée par les restrictions de déplacements.

Le groupe, qui revendique le statut de n°1 mondial de la communication extérieure, a ainsi "connu l’année la plus difficile de son histoire depuis sa création en 1964" selon les termes employés par le président du directoire Jean-Charles Decaux à l'occasion de la présentation des comptes annuels. Ceux-ci ont révélé une contraction de 40,9% des revenus du groupe à 2,31 milliards d'euros, pour une perte nette part du groupe (sa première) de 604,6 millions d’euros, à comparer à un bénéfice net de 265 millions lors de l'exercice précédent.

Vers "une forte reprise"

Mais après avoir souffert des "restrictions sans précédent dans l’histoire moderne comme des confinements, couvre-feux, fermetures de commerces, restaurants, cinémas, etc." imposées par les gouvernements du monde entier, le groupe a peut-être fini de manger son pain noir. C'est en tout cas l'avis des analystes du bureau d'études allemand Berenberg, Sarah Simon et Robert Berg. "Après avoir digéré les résultats 2020 de JCDecaux et assisté à un roadshow de la direction la semaine dernière, nous sommes plus confiants quant au potentiel de redressement des bénéfices du groupe" affirment-ils dans une note publiée ce jour.

"Avec la réouverture des marchés, nous pensons qu'il devrait y avoir une forte reprise de l'audience dans les segments du mobilier urbain, de l'affichage et du ferroviaire, ainsi que dans le transport aérien" détaillent-ils. Et si les experts s'attendent à ce que les voyages d'affaires restent affectés, avec une fréquentation totale des aéroports qui pourrait ne pas revenir à des niveaux "normaux" avant 2024, ils considèrent que cet élément est "déjà pricé" par le marché.

Des opportunités de rachats?

Le bureau d'études estime par ailleurs que "les réductions de coûts permanentes dans l'ensemble du groupe devraient permettre à JCDecaux de générer des marges plus élevées et des bénéfices supérieurs d'environ 100 millions d'euros en termes absolus d'ici 2024, date à laquelle le chiffre d'affaires corrigé des effets de change devrait atteindre les niveaux de 2019". Sur l'exercice écoulé, Jean-Charles Decaux souligne que "les efforts ciblés sur la préservation de la trésorerie et les économies de coûts ont permis d’absorber 59% de la baisse sans précédent des revenus" du groupe.

Berenberg relève enfin que, la pandémie ayant été encore plus dure à traverser pour les petits acteurs du secteur, JCDecaux pourrait avoir des opportunités de croissance externe via des acquisitions "potentiellement très rentables" et à prix modéré au cours des 18 prochains mois. Sarah Simon et Robert Berg portent ainsi leur recommandation de conserver à achat sur le titre, avec une cible rehaussée de 18 à 28 euros, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse de 32% au cours actuel.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse