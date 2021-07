Ipsos : Le spécialiste des sondages Ipsos au plus haut en Bourse depuis mars 2000

(BFM Bourse) - Dans le sillage d'une publication semestrielle convaincante, qui lui permet de rehausser ses objectifs annuels, le groupe Ipsos retrouve un niveau inédit depuis plus de vingt ans an Bourse.

Au sommet du palmarès de l'indice élargi trône Ipsos, qui s'adjuge 4,8% à 38,3 euros vers 9h45 - ce qui constitue un nouveau record pour le titre depuis mars 2000. L'action du groupe d'enquêtes par études, membre depuis 2017 du SBF 120, porte ainsi sa progression à plus de 32% depuis le 1er janvier, ce qui fait grimper sa valorisation à 1,7 milliard d'euros.

Le redécollage observé ce jour est à mettre sur le compte des résultats semestriels de très bonne facture dévoilés mercredi après Bourse. Le troisième institut de sondage au monde a de fait vu son bénéfice net fortement rebondir au premier semestre, estimant avoir "enjambé le creux de 2020" lié aux conséquences de la pandémie mondiale.

Tout juste parvenu à maintenir son résultat net positif au premier semestre 2020 (à 1,3 million d'euros) marqué par de stricts confinements, Ipsos affiche 72 millions d'euros de bénéfice net entre janvier et juin 2021. Le chiffre d'affaires ressort proche du milliard d'euros sur la période (à 993,3 millions d'euros), en croissance organique de 31,5% sur un an. "Pour le seul deuxième trimestre, les taux de croissance sont de 47,5% en réel et de 52,3% en organique" précise le groupe. Si l'activité d'Ipsos a profité d'un effet de base largement favorable, elle a néanmoins été "intrinsèquement forte", comme en atteste la croissance organique des revenus par rapport au premier semestre 2019 (+13,9%).

"À l’inverse de ce que nous avions constaté en 2020, les commandes se transforment très rapidement en chiffre d’affaires" constate Ipsos. "Au premier semestre 2020, par comparaison avec 2019, le carnet de commandes avait baissé de 10%, à taux de change et périmètre constants, et le chiffre d’affaires avait de son côté fléchi de 13%. Cette année, le carnet de commande d’Ipsos, toujours par comparaison avec la même période de 2019, a cru de 9,8% alors que le revenu a progressé de 13,9%" détaille l'entreprise.

La marge opérationnelle du groupe s'est également sensiblement redressée sur les six premiers mois de l'année, s'inscrivant à 11% (un record), contre 3,2% un an plus tôt.

Compte tenu de la persistance des risques sanitaires, Ipsos se veut relativement prudent pour la deuxième partie de l'année, anticipant un taux de croissance organique organique de ses revenus à un seul chiffre entre juillet et décembre. "Pour l’ensemble de l’année, il est vraisemblable que la croissance organique d’Ipsos sera très supérieure à 10% si la comparaison est faite avec 2020 et pas très loin de 10% si 2019 sert de référence" ajoute toutefois le groupe, qui avance par ailleurs que sa marge opérationnelle devrait être "similaire" pour les deux semestres.

Cela constitue une révision à la hausse des perspectives énoncées à l'issue du premier trimestre, lorsque Ipsos s'estimait seulement "en position de faire mieux en termes de chiffre d’affaires qu’en 2020 et aussi qu’en 2019", sans en préciser l'ampleur. Il avançait par ailleurs fin avril dernier que "la croissance de son activité devrait s’accompagner d’une amélioration de son taux de marge opérationnelle par rapport à 2020". À noter que cette dernière est ressortie nettement au-dessus des attentes d'Oddo BHF (6,5%) sur les six premiers mois, incitant le bureau d'études à relever son objectif de 40 à 45 euros sur le titre.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse