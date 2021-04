Ipsos : Le cours d'Ipsos se rapproche d'un sommet depuis dix ans, porté par le dynamisme du début d'année

(BFM Bourse) - Le groupe français, numéro 3 mondial des instituts de sondage, a fait part d'un solide premier trimestre, notamment grâce à "un très bon mois de mars" contrairement à 2020. Le titre grimpe à un sommet depuis près de 10 ans.

L'entreprise de sondage toujours dirigée, 46 ans après sa création, par son fondateur Didier Truchot a dévoilé "une excellente performance" trimestrielle jeudi après Bourse, selon ses termes. Son chiffre d'affaires sur la période s'établit à 466,3 millions d'euros, ce qui constitue une hausse de 14,1% en organique (de 8,8% en données publiées, les effets de change ayant diminué le niveau de revenus à hauteur de -5,7%). Ce chiffre ressort 12% supérieur à la prévision d'Oddo BHF, qui anticipait un niveau d'activité similaire à celui des trois premiers mois de 2020.

"Cette forte dynamique de l'activité provient surtout de la zone EMEA (+28%) où le groupe tire notamment profit d'importants contrats auprès des autorités pour la lutte contre le Covid-19", explique le courtier, qui relève sa cible de 37 à 40 euros, estimant que la valorisation actuelle demeure attrayante.

En hausse de 6,8% à 35,5 euros peu après 11h30, le titre Ipsos évolue pourtant à un niveau inexploré depuis près de 10 ans ou plus précisément depuis mai 2011, lorsqu'il avait atteint un pic à 35,6 euros. À noter que s'il franchit ce niveau, le titre reviendra à un plafond depuis juillet 2000, tandis qu'il avait inscrit un sommet historique peu après son introduction en juillet 1999 (à 33,5 euros) en grimpant à plus de 50 euros en mars 2000.

La croissance de l'activité d'Ipsos a donc été portée par "les Etats, les ONG et institutions internationales engagés dans le combat contre l’épidémie [qui] nourrissent un flux continu de demandes de mesures et d’informations de différentes natures". "Les laboratoires pharmaceutiques, qu’ils interviennent ou non dans la lutte contre la Covid-19 sont eux aussi très actifs" ajoute le groupe, qui précise que "les seuls services qui restent en décroissance sont ceux qui concernent les services relatifs aux clients et salariés".

Sans donner de chiffres précis, Ipsos indique par ailleurs que "la profitabilité est en ligne par rapport aux objectifs de l’année et en hausse significative par rapport à la même période de l’an dernier". Le groupe rappelle que s'il avait enregistré un bon niveau d'activité en janvier et février 2020, le mois de mars avait grandement été affecté par "le grand confinement", contrairement à l'exercice 2021 où il a réalisé "un très bon mois de mars".

"En mars 2020, la brutalité de cette chute d’activité ne nous avait pas permis de réduire immédiatement nos coûts dans des proportions similaires car ils sont en partie fixes et étaient proportionnés à la croissance prévue jusque-là pour l’année 2020" ajoute Ipsos, qui mise sur 20 millions d'euros d'économies en 2021 par rapport aux dépenses d'exploitation de 2019.

Si Ipsos prend de grosses pincettes lorsqu'il s'agit d'évoquer ses prévisions annuelles, expliquant qu'il s'agit d'un "exercice difficile" alors que le contexte difficilement prévisible "joue un rôle majeur", le groupe se dit en mesure de "faire mieux en termes de chiffre d'affaires qu'en 2020, ainsi qu'en 2019", pointant notamment un carnet de commandes très élevé. Après son "excellente performance" du premier trimestre résultant d'une "combinaison positive entre une demande privée forte et une demande publique très vigoureuse", Ipsos affirme que la croissance de son activité "devrait s’accompagner d’une amélioration de son taux de marge opérationnelle par rapport à 2020".

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse