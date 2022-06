Ipsos : Oddo remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Ipsos avec un objectif de cours porté de 52 à 57 euros, au lendemain de la présentation de la feuille de route 2025 du groupe d'enquêtes d'opinion, qui pointe 'une croissance soutenue de l'activité et des profits'.



'Cette feuille de route nous surprend positivement et confirme la qualité du repositionnement opéré il y a quelques années', juge l'analyste qui 'apprécie également le profil assez défensif du groupe par rapport à l'environnement actuel'.



Si l'heure n'est pas au relèvement de ses prévisions compte tenu des incertitudes macro, Oddo réduit la décote de gouvernance dans son modèle de valorisation (renouvellement de l'équipe de direction incluant la nomination d'un nouveau CFO).



