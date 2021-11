Inventiva : Trésorerie en augmentation sur trois mois

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Inventiva affiche au 30 septembre 2021, une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 105,7 millions d'euros, contre 93,6 millions d'euros au 30 juin et 105,7 millions d'euros au 31 décembre dernier.



Les flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles se sont élevés à 31,6 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2021, contre -19,4 millions d'euros sur la même période en 2020.



Compte tenu de ses programmes actuels, et en excluant des ressources supplémentaires qui pourraient provenir d'activités de financement, la trésorerie lui permettra de financer ses activités opérationnelles jusqu'au premier trimestre 2023.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel