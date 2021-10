Inventiva : Design d'un essai en DT2 et NASH non cirrhotique

(CercleFinance.com) - Inventiva annonce le design d'un essai clinique de phase IIa de preuve de concept combinant son principal candidat médicament lanifibranor avec empagliflozine, un inhibiteur SGLT2, chez des patients atteints de diabète de type 2 (DT2) et de NASH non cirrhotique.



'Il est possible qu'une combinaison avec empagliflozine puisse améliorer les effets thérapeutiques de lanifibranor sur les marqueurs de la santé cardio-métabolique', explique Pierre Broqua, directeur scientifique et cofondateur d'Inventiva.



Un total de 63 patients seront randomisés dans l'essai clinique dans plusieurs sites aux États-Unis et en Europe. Le lancement de l'étude est prévu pour le premier semestre 2022 et la publication des premiers résultats pour le second semestre 2023.



