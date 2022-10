Inventiva : Abstract prévu à la conférence de l'AASLD

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Inventiva annonce la sélection d'un abstract scientifique pour la conférence The Liver Meeting 2022, organisée par l'AASLD du 4 au 8 novembre à Washington, abstract qui évalue la corrélation entre la réponse au traitement par lanifibranor et les taux d'adiponectine.



Selon l'étude clinique NATIVE, le traitement par lanifibranor a induit une augmentation significative des taux d'adiponectine, étant précisé que de faibles taux d'adiponectine sont associés à la NASH (stéatohépatite non-alcoolique) et aux maladies cardiovasculaires.



Cette augmentation est corrélée à des améliorations du contrôle glycémique, de la résistance à l'insuline, du profil lipidique, des tests hépatiques et de l'inflammation systémique, ainsi que de la stéatose hépatique quantifiée par imagerie à ultrasons.



Ces données montrent aussi que lanifibranor, outre l'effet bénéfique sur l'histologie du foie, améliore les marqueurs de la santé cardiométabolique et les niveaux d'adiponectine, et peut donc diminuer le risque de maladie cardiovasculaire chez les patients atteints de NASH.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.