International airlines group : Stifel reste à 'achat' après les trimestriels

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme son conseil 'achat' et son objectif de cours de trois euros sur IAG, après la publication par le transporteur aérien anglo-espagnol d'une perte opérationnelle ajustée d'un milliard d'euros au titre du deuxième trimestre 2021, en ligne avec le consensus.



'Aucune perspective n'a été fournie pour l'exercice, mais pour le troisième trimestre, IAG n'attend qu'une capacité opérée à environ 45% des niveaux de 2019', pointe Stifel, qui l'attendait pour sa part autour de 60%.



'Si les perspectives d'activité paraissent faibles, nous continuons de penser qu'IAG est la seule compagnie européenne qui reste fondamentalement investissable après la crise', juge toutefois le broker, qui pointe notamment les coûts restructurés chez British Airways.



