International airlines group : Stifel rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur IAG (International Airlines Group) avec un objectif de cours rehaussé de 2,20 à trois euros, dans le sillage d'estimations à plus long terme accrues pour la maison-mère des compagnies British Airways et Iberia.



Le broker anticipe une perte opérationnelle de -977 millions d'euros pour le premier trimestre 2021, en légère amélioration par rapport au trimestre précédent, et réduit son estimation pour l'ensemble de 2021 à -1,4 milliard d'euros (-589 millions auparavant).



'Cela dit, nous voyons une chance réaliste que le Royaume-Uni reprenne les vols transatlantiques plus tôt que l'UE', indique Stifel. 'Des événements récents soutiennent la thèse gagnante d'IAG dans la Covid-19 (consolidation, réduction durable des coûts chez BA)'.



