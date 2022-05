International airlines group : Stifel n'est plus à achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel dégrade sa recommandation sur IAG de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de trois à 1,7 euro, attendant un EBIT plus limité cette année du fait de problèmes opérationnels chez British Airways contrecarrant la reprise cet été.



'Avec une demande sectorielle et des vents contraires sur les coûts commençant à partir de l'année prochaine, le redressement de l'EBIT d'IAG semble devoir être reporté à 2027', ajoute le broker, qui réduit ses attentes d'EBIT pour 2022 (-45%) et 2023 (-24%).



Si un retour à un FCF positif lui paraît aussi improbable à court terme, Stifel ne voit que peu de risques d'une augmentation de capital et demeure positif quant à une acquisition potentielle d'Air Europa par le transporteur aérien anglo-espagnol.



