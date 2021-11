International airlines group : Pertes réduites au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - IAG (International Airlines Group) cède 1% à Londres, malgré la publication d'une perte opérationnelle avant éléments exceptionnels réduite à 485 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2021, à comparer à une perte de 1,3 milliard un an auparavant.



'La sous-performance relative par rapport à ses concurrents rentables reflète la plus grande exposition d'IAG aux marchés aux restrictions strictes et à ses activités de fret plus petites', explique Liberum qui réaffirme sa recommandation 'achat'.



Aux cours du kérosène et aux taux de changes actuels, le transporteur aérien -exploitant entre autres British Airways et Iberia- indique s'attendre pour 2021 à une perte opérationnelle avant éléments exceptionnels de l'ordre de trois milliards d'euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

