International airlines group : Perte de 1,3 milliard d'euros sur le 3ème trimestre

(CercleFinance.com) - International Consolidated Airlines Group (IAG) a fait part vendredi d'une perte de 1,3 milliard d'euros au titre du troisième trimestre en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus sur ses recettes.



Le propriétaire des compagnies aériennes British Airways et Iberia indique que son chiffre d'affaires trimestriel a dégringolé de 83% au troisième trimestre, passant de 7,3 milliards d'euros à 1,2 milliard en un an.



IAG précise n'avoir transporté que 6,6 millions de passagers sur le trimestre écoulé, contre près de 34,6 millions voyageurs sur le troisième trimestre 2019.



Le groupe, qui rappelle avoir dû prendre un certain nombre de mesures pour préserver sa trésorerie, dont la mise en place de congés forcés chez ses employés, dit ne plus prévoir de retour à la normale au niveau du trafic aérien avant l'exercice 2023, au moins.



IAG prévient donc qu'il pourrait avoir besoin de trouver de nouvelles sources de financement pour faire face à ce scénario difficile, même après le succès de sa récente augmentation de capital de 2,7 milliards d'euros et l'obtention de 800 millions de dollars dans le cadre du renouvellement de son partenariat avec American Express.



Sa perte nette sur les neuf premiers mois de l'année atteint 3,2 milliards d'euros.



Le titre prenait malgré tout 1,5% vendredi matin à la Bourse de Londres.



