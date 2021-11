International airlines group : Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note ' neutre ' sur le titre IAG et abaisse légèrement son objectif de cours, passant de 2 euros à 1.9 euro.



Le bureau d'analyses indique que l'ouverture des liaisons transatlantiques est clairement une bonne nouvelle mais que son impact reste limité sur le 4e trimestre, notamment avec la dégradation de la situation sanitaire en Europe qui plaide pour un retour des restrictions (tests PCR et quarantaines).



En revanche, l'analyste se veut beaucoup plus confiant pour 2022, estimant qu'IAG, et plus particulièrement sa filiale BA, seront en mesure de surperformer leurs pairs sur le réseau transatlantique.



' Nous anticipons par conséquent, un redressement significatif de l'EBIT avant éléments exceptionnels pour atteindre 1.29 MdE (vs 1.216 MdE pour le consensus) avec une génération de FCF à 469 ME après une consommation de 3.6 MdE en 2021 ', indique le broker.



Oddo estime toutefois que le niveau de l'endettement actuel reste élevé (12.3 MdE au 30/09) et limite toute marge de manoeuvre dans un environnement caractérisée par un retour de la pression inflationniste.





