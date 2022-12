International airlines group : Oddo dégrade son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF dégrade son opinion sur IAG (International Airlines Group) de 'neutre' à 'sous-performance', avec un objectif de cours abaissé de 1,7 à 1,2 euro, dans une note plus générale sur les opérateurs aéroportuaires et les compagnies aériennes en Europe.



'Le scenario de récession qui se confirme risque de freiner la reprise du trafic aérien', prévient l'analyste, qui attend désormais un retour sur les niveaux de 2019 en 2025 (contre 2024 précédemment).



Oddo ajoute que son analyse multicritère (trafic, coûts, pricing power, bilan, valorisation) le conduit à ajuster sa hiérarchie de recommandation pour les compagnies aériennes, ses préférences allant ainsi désormais à Ryanair et à Wizz Air.



