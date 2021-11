International airlines group : Liberum reste à achat après les trimestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 215 pence sur IAG (International Airlines Group) après l'annonce d'une perte d'exploitation du troisième trimestre 'plus faible que prévu et très réduite par rapport à l'année dernière'.



'La sous-performance relative par rapport à ses concurrents rentables reflète la plus grande exposition d'IAG aux marchés aux restrictions strictes et à ses activités de fret plus petites', explique le broker dans sa note de recherche.



Liberum considère toujours par le transporteur aérien anglo-espagnol -exploitant entre autres British Airways et Iberia- comme 'un gagnant structurel, avec une trajectoire de reprise claire, ce qui ne se reflète pas dans la valorisation'.



