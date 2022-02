International airlines group : Liberum reste à achat après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 200 pence sur IAG (International Airlines Group), après la publication d'une perte réduite 'conforme aux attentes, malgré un certain impact d'Omicron à la fin de l'année'.



'Il y a eu un certain ralentissement des réservations au premier trimestre, mais les réservations pour Pâques et l'été restent fortes', note le broker, qui pointe aussi la confiance affichée par la direction du transporteur aérien anglo-espagnol dans la reprise.



'Les prix du carburant et la géopolitique restent des incertitudes clés, ainsi que les développements liés à la Covid. Cependant, nous considérons toujours que la balance des risques est favorable aux niveaux de valorisation actuels', poursuit-il.



