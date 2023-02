International airlines group : Liberum remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Liberum réitère sa recommandation 'achat' sur IAG (International Airlines Group) et remonte son objectif de cours de 220 à 240 pence, ayant mis à jour ses estimations pour le transporteur aérien anglo-espagnol, après ses récents résultats annuels.



Le broker a apporté des changements 'minimes en termes nets', ses prévisions restant dans le haut de la fourchette des prévisions de bénéfices de la direction pour l'année en cours.



'Cela reflète notre optimisme selon lequel l'activité économique, et donc la demande de voyages aériens, restera supérieure à la capacité du secteur aérien par rapport aux niveaux d'avant la pandémie', poursuit-il.



