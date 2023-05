International airlines group : Liberum relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Liberum réitère sa recommandation 'achat' sur IAG avec un objectif de cours porté de 240 à 350 pence, 'des perspectives plus favorables en matière de coût du carburant et une demande résiliente entraînant des révisions substantielles des estimations à court terme'.



'Les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement limitent la capacité du secteur à ajouter une capacité excédentaire, ce qui sous-tend à la fois les fortes tendances des recettes unitaires et notre optimisme quant aux perspectives', explique le broker.



Liberum ajoute que des perspectives de résultats plus solides se traduisent par une réduction organique plus rapide de l'endettement, et considère que la notation du transporteur aérien 'ne reflète pas son positionnement stratégique non diminué'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.