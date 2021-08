International airlines group : Liberum relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Liberum relève sa recommandation sur IAG (International Airlines Group) de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours maintenu à 215 pence, considérant que 'la récente faiblesse du cours de l'action offre un point d'entrée attractif'.



'Le chemin vers la sortie de la pandémie ne sera ni rectiligne ni simple, mais nous sommes convaincus que le transport aérien connaitra une reprise convaincante à moyen terme', estime le broker dans le résumé de sa note.



Liberum indique aussi voir la compagnie anglo-espagnole - maison-mère notamment de British Airways et d'Iberia - 'rester un gagnant structurel dans le secteur européen, soutenu par une forte liquidité à court terme'.



