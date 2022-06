International airlines group : Exercice d'options pour 14 avions Airbus A320neo

(CercleFinance.com) - International Airlines Group (IAG) annonce l'exercice par sa filiale British Airways d'options pour 14 avions Airbus A320neo devant être livrer en 2024 et 2025, commande ferme composée de 11 A320neo et de trois A321neos.



Le transporteur aérien, qui a déjà converti des options pour huit A320neo en mars, utilisera les nouveaux avions pour remplacer ceux de la famille A320ceo dans sa flotte court courrier avec des appareils efficients en termes de consommation de carburants.



