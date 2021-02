International airlines group : De lourdes pertes sur l'exercice 2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - International Airlines Group, qui exploite notamment les compagnies aériennes British Airways et Iberia, a fait part vendredi d'une lourde perte au titre de l'exercice 2020.



Le transporteur aérien a dévoilé ce matin une perte d'exploitation hors éléments exceptionnels de près de 4,4 milliards d'euros, contre un bénéfice d'environ 3,3 milliards d'euros un an auparavant.



Le consensus prévoyait une perte annuelle plus prononcée, de l'ordre de 4,8 milliards d'euros.



Comme la plupart des acteurs du tourisme et des transports, IAG a perdu de l'argent l'an dernier du fait de l'écroulement du trafic passagers, qui a entraîné une chute de 70% de son chiffre d'affaires.



Pour les analystes, la visibilité du secteur demeure toujours aussi 'limitée'.



'Il est évident qu'une demande refoulée existe quand on voit à quel point les réservations réagissent rapidement aux changements en matière de restrictions sur les voyages', soulignent les équipes de Liberum.



'Cependant, il reste à voir si un reprise matérielle des vols sera possible cet été, ce qui permettrait de satisfaire la demande et surtout de générer des liquidités', précise le courtier britannique.



A la Bourse de Londres, l'action IAG grimpait de plus de 5% vendredi, poursuivant son récent rally motivé par la perspective d'une réouverture de l'économie britannique cet été.



