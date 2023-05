International airlines group : Dans le vert avec un relèvement d'analyste

(CercleFinance.com) - IAG (International Airlines Group) prend près de 1% et surperforme ainsi légèrement la tendance à Madrid, aidé par des propos d'Oddo BHF qui relève son opinion de 'sous-performance' à 'neutre' avec un objectif de cours porté de 1,85 à deux euros.



Tout en reconnaissant que la maison-mère de British Airways et Iberia affiche une valorisation exigeante, le bureau d'études se dit rassuré par sa bonne performance au premier trimestre et 'plus optimiste dans le profil de génération de FCF'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel