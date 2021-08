International airlines group : Credit Suisse reste à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 256 pence sur IAG (International Airlines Group), malgré une prévision de profit opérationnel pour 2021 abaissée de -2,8 à -3,1 milliards d'euros après ses résultats de deuxième trimestre.



Alors que selon lui, 'le marché craint que les restrictions persistantes aux voyages ne conduisent IAG et easyJet à lever des fonds plus tard cette année', le broker ne pense pas que des augmentations de capital soient probables en 2021 pour les deux compagnies.



'Nous considérons que les coussins de liquidités offrent suffisamment de marge et de flexibilité pour gérer l'hiver et mettent chaque compagnie en position de tirer parti d'un été 2022 probablement fort, qui devrait réduire la pression', explique-t-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.