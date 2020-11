International airlines group : Crédit Suisse est à l'achat sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse reprend la couverture du titre IAG avec une recommandation à surperformance et un objectif de cours de 228p.



' Nous nous attendons à une perte opérationnelle 2020E-2021E de 4,4 milliards d'euros à 2,4 milliards d'euros avec une reprise à 1,9 milliards d'euros à 2,2 milliards d'euros d'EBIT d'ici 2024E-2025E (11-12% mgn) ' indique le bureau d'analyses.



' En baisse de 63 % depuis le début de l'année, IAG est à la traîne par rapport autres compagnies aériennes de premier plan ' rajoute Crédit Suisse. ' Nous constatons que ses résultats en matière de restructuration sont les meilleurs de sa catégorie '.



L'analyste estime que le fort potentiel de générer des flux de trésorerie attrayants sont à nouveau convaincants. ' Nous considérons maintenant que l'IAG est notre premier choix dans le secteur '.



