International airlines group : Credit Suisse abaisse son objectif à 195 pence

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur IAG avec un objectif de cours ramené de 256 à 195 pence pour refléter un risque selon lui grandissant d'augmentation de capital par le transporteur aérien anglo-espagnol (British Airways et Iberia).



Le broker reconnait que jusqu'à ce que le marché transatlantique réouvre sans entrave, le dossier IAG demeurera difficile, mais il continue de le voir comme 'l'une des meilleures cartes pour jouer la reprise au final du transport aérien dans la chaine de valeur'.



