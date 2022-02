International airlines group : Atone malgré des pertes réduites en 2021

(CercleFinance.com) - IAG (International Airlines Group) se montre stable à Londres, après la publication d'une perte nette ajustée réduite de 30% à 3,04 milliards d'euros en 2021, perte réduite 'conforme aux attentes, malgré un certain impact d'Omicron à la fin de l'année', selon Liberum.



Le transporteur aérien, maison-mère notamment de British Airways et d'Iberia, a vu sa perte d'exploitation ajustée diminuer de 32,3% à 2,97 milliards, pour des revenus ajustés en croissance de 7,4% à 8,45 milliards d'euros.



'La direction est confiante dans la reprise et s'attend à un bénéfice d'exploitation positif significatif pour 2022, avec une capacité à 85% des niveaux de 2019', pointe Liberum, prévenant toutefois que 'les prix du carburant et la géopolitique restent des incertitudes clés'.



