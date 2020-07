Integragen : Le belge OncoDNA va avaler le français IntegraGen, après un piètre parcours boursier

(BFM Bourse) - La société belge OncoDNA projette de racheter le spécialiste français de l'analyse de génome humain par le biais d'une OPA amicale à 2,20 euros par action. Un prix qui représente une prime de +36,2% par rapport au dernier cours de clôture, mais une décote de plus de 70% par rapport au niveau d'introduction d'IntegraGen en 2010.

Près de dix ans après son arrivée sur Alternext (devenu Euronext Growth), le spécialiste évryen du séquençage de l'ADN et des analyses bio-informatiques Integragen va être absorbé par OncoDNA, expert belge de la médecine de précision en oncologie. Ce dernier va lancer une OPA à 2,20 euros par action, valorisant le groupe français 14,5 millions d'euros.

"OncoDNA et IntegraGen annoncent avoir signé le 8 juillet 2020 un accord aux termes duquel la société belge OncoDNA va déposer ce jour un projet d’offre publique d’achat amicale (OPA) en numéraire portant sur les actions de la société française IntegraGen" est-il indiqué dans le communiqué conjoint publié jeudi avant Bourse.

Cette offre, approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés, représente une prime de +36,2% par rapport au dernier cours de clôture du titre IntegraGen et de +23,2% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des six derniers mois est-il précisé. Il n'est pas rappelé en revanche combien a été décevant le parcours du titre, le prix de l'offre se révélant 72% inférieur à celui de l'introduction qui était de 7,80 euros fin juin 2010.

Les deux entreprises, qui coopèrent déjà au travers d’accords commerciaux, prévoient d’intégrer leurs offres de services respectives associant le séquençage ADN ainsi que les outils bio-informatiques développés par IntegraGen avec le portefeuille de tests innovants proposés aux oncologues par OncoDNA. "Cette offre commune permettra de proposer une gamme de services unique aux cliniciens, oncologues, chercheurs et biologistes du monde entier basée sur une base de données propriétaire incluant le suivi de patients couplée à l’intelligence artificielle", avancent les futurs.

L'offre développée depuis sept ans par OncoDNA pour les cliniciens comprend essentiellement des tests moléculaires innovants permettant de guider le choix du meilleur traitement pour des patients atteints de cancers avancés. Le groupe de Gosselies dispose en outre d'une "base de données propriétaire qui offre une interprétation clinique à distance (...) pour des analyses moléculaires effectuées par des laboratoires".

IntegraGen -qui se définit comme "un acteur de premier plan des services de séquençage d’ADN notamment dans la réalisation d’analyses d’exomes [l’ensemble des parties "codantes" du génome, l’exome contenant à lui seul près 85% des mutations mises en cause dans les maladies génétiques bien qu'il ne représente qu’environ 1,2% du génome, NDLR] et de génomes complets"- opère également des plateformes de génomique et a développé un portefeuille de logiciels d’interprétation de données génomiques (notamment utilisé par l'Institut Pasteur, l'AP-HP ou le centre Gustave Roussy de lutte contre le cancer). Des activités "particulièrement complémentaires avec l’offre d’OncoDNA".

Le fondateur et PDG d'OncoDNA Jean Pol Detiffe se dit "très heureux d’annoncer cette offre amicale d’acquisition (...) qui fera de l’ensemble ainsi formé un acteur majeur européen dans ce domaine émergent de la médecine de précision en oncologie". "En combinant nos compétences, nous maîtriserons la chaîne complète des opérations génomiques en ayant une capacité de production à grande échelle des analyses de demain à savoir le séquençage complet de la tumeur" se réjouit-il, estimant que cela "représente une avancée majeure pour des patients atteints de cancers métastatiques".

Le directeur général d'Integragen Bernard Courtieu accueille également "avec enthousiasme" ce rapprochement avec OncoDNA, "une entreprise reconnue pour son expérience et ses compétences techniques avec laquelle nous partageons une vision commune consistant à apporter aux communautés de chercheurs et de cliniciens les meilleurs outils d’analyse et d’interprétation génomique".

Sous réserve de l’approbation par l’AMF et du respect de la réglementation applicable aux investissements étrangers en France, l’OPA amicale serait lancée à la fin du troisième trimestre 2020.

À noter que si IntegraGen, plombé par des exercices déficitaires et des augmentations de capital dilutives, a abandonné plus de 70% de sa valeur sur les dix dernières années, le titre de la medtech essonnienne était au rebond depuis le 1er janvier (+60%), notamment grâce à un premier semestre en nette croissance, avec des revenus en hausse de 13% à 4,7 millions d'euros, notamment portée par la progression des ventes de l’ensemble des activités de séquençage, en particulier la plateforme SeqOIA (+33%).

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

