Innate pharma : Statut 'Prime' pour lacutamab

(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce que l'Agence Européenne du Médicament (EMA) a octroyé le statut 'Prime' à lacutamab pour le traitement des patients présentant un syndrome de Sézary en rechute ou réfractaire ayant reçu au moins deux traitements systémiques antérieurs.



Ce statut encourage le développement de nouveaux médicaments prometteurs ciblant un besoin médical non satisfait. Il implique le support proactif de l'EMA tout au long du processus de développement clinique et permet une évaluation accélérée.



Il a été attribué à Lacutamab sur la base des données d'efficacité de l'essai de phase 1 et de données de tolérance chez les patients présentant un syndrome de Sézary dans l'essai de phase 1 et dans l'essai clinique de phase 2 en cours, Tellomak.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel