Innate pharma : Nomination au conseil de surveillance

(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce que son assemblée générale mixte, qui s'est tenue à huis clos le 19 mai, a approuvé toutes les résolutions, dont la nomination de Pascale Boissel en tant que nouveau membre du conseil de surveillance et membre du comité d'audit.



Spécialiste des finances, de l'audit, du contrôle interne, de la gestion de la croissance et des opérations de restructuration, Pascale Boissel est actuellement consultante en finance et directrice financière à temps partiel de Novadiscovery.



