Innate pharma : Le titre grimpe après un paiement d'étape

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Innate Pharma est recherchée ce vendredi à la Bourse de Paris, où le titre signe l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC Mid & Small après la réception d'un paiement d'étape de 50 millions de dollars de la part d'AstraZeneca.



A 14h20, le titre gagne 6,7% dans un volume d'échanges qui représente déjà plus de quatre fois le montant moyen des transactions que la valeur a réalisé au cours des trois dernières séances de Bourse.



Le CAC Mid & Small progresse de 0,6% dans le même temps.



Innate a annoncé ce matin qu'AstraZeneca avait désormais traité le premier patient dans son essai clinique de Phase 3 chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules de stade III.



L'objectif de l'essai, sponsorisé par AstraZeneca, est de déterminer si l'ajout de monalizumab, le produit le plus avancé d'Innate, ou d'oleclumab, un anticorps d'AstraZeneca, en plus du traitement standard dans cette indication, Imfinzi (durvalumab), permet d'améliorer le bénéfice clinique.



L'essai porte sur des patients atteints d'un cancer non opérable, dont l'état de santé ne s'est pas amélioré suite à une chimio-radiothérapie.



Monalizumab est un inhibiteur de point de contrôle immunitaire qui cible un récepteur exprimé sur les lymphocytes cytotoxiques infiltrés dans la tumeur.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.