Innate pharma : Financement public pour la R&D dans la Covid

(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce avoir obtenu un financement public de 6,8 millions d'euros dans le cadre de l'appel à projet PSCP-COVID, afin de soutenir les activités de recherche et de développement de la société biopharmaceutique dans la Covid‑19.



Ce financement lui permettra de couvrir le développement de ses activités en cours dans la Covid-19. Les programmes financés comprennent l'étude de recherche translationnelle EXPLORE COVID-19 et les deux essais cliniques de Phase II FORCE et ImmunONCOVID-20.



Le financement sera reçu en quatre tranches successives : la première de 1,7 million d'euros a été versée à la signature, et les trois restantes seront versées en fonction de l'atteinte de certaines étapes cliniques, notamment liées à l'essai de Phase II FORCE.



