Innate pharma : Feu vert de la FDA à la reprise de Tellomak

(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce que la FDA américaine a levé la suspension partielle de l'essai clinique de Phase II Tellomak, évaluant l'efficacité et la tolérance de lacutamab (auparavant IPH4102) chez les patients présentant un lymphome T avancé.



Cette décision s'appuie sur l'évaluation d'un nouveau lot de produit clinique certifié Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) fabriqué avec succès pour le programme clinique évaluant lacutamab, incluant l'essai Tellomak.



La société biopharmaceutique met en oeuvre les mesures opérationnelles nécessaires pour réactiver les sites d'essai clinique aux Etats-Unis. Les premières données de l'essai sont attendues en 2021 pour les mycosis fongoïdes et en 2022 pour le syndrome de Sézary.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur INNATE PHARMA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok