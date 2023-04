Innate pharma : Accord de licence exclusif avec Takeda

(CercleFinance.com) - Innate Pharma fait part de la conclusion d'un accord de licence exclusif avec Takeda selon lequel il accorde au Japonais les droits exclusifs mondiaux pour la recherche et le développement d'anticorps conjugués, principalement dans la maladie coeliaque.



Takeda sera ainsi responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation des produits potentiels développés utilisant des anticorps sous licence et développés par le laboratoire français.



Innate recevra cinq millions de dollars en paiement initial et jusqu'à 410 millions en paiements d'étape, ainsi que des redevances sur les potentielles ventes nettes de tout produit commercial résultant de la licence.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel