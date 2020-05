Infotel : Croissance de 5% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Infotel affiche une activité en croissance de 5% au premier trimestre 2020, à 66 millions d'euros, 'malgré la pandémie liée au Covid-19 dont les premiers effets ont été observés durant le mois de mars 2020, interrompant un début d'année pourtant prometteur'.



Compte tenu du ralentissement économique actuel et des incertitudes liées à la suite de la pandémie, Infotel anticipe un niveau d'activité en recul au deuxième trimestre. Il n'est pas en mesure de préciser des objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité.



S'il revendique une situation financière très solide, sans aucune dette financière, et une trésorerie nette à fin mars 2020 de 77,5 millions d'euros, son assemblée générale tenue à huis clos a décidé de baisser le dividende de 34% à 1,05 euro.



