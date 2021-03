Infotel : Baisse de 27% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Infotel publie pour 2020 un résultat net part du groupe en baisse de 27,2% à 9,4 millions d'euros et une marge opérationnelle courante (hors attribution d'actions gratuites) en retrait de 1,4 point à 9% pour un chiffre d'affaires en diminution de 5,3% à 235,2 millions.



Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 19 mai le versement d'un dividende exceptionnel de 1,60 euro par action au titre de 2020, pour compenser la distribution d'actions gratuites à certains des managers de l'entreprise.



Infotel anticipe un retour à la croissance en 2021 et, sauf aggravation de la situation sanitaire, vise ainsi un chiffre d'affaires et une rentabilité opérationnelle à des niveaux comparables à ceux enregistrés en 2019.



