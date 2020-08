Id logistics group : Oddo BHF reste à 'achat' après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère sa recommandation 'achat' sur ID Logistics avec un objectif de cours ajusté de 190 à 200 euros, à la suite d'une publication semestrielle jugée solide, avec un résultat opérationnel courant de 20,1 millions d'euros contre 15,5 millions attendus.



'A l'issue de cette bonne publication, nous sommes confortés dans notre atterrissage annuel 2020 que nous maintenons: CA en croissance de 7,6% (+3,9% en comparable) à 1.650 millions d'euros et ROC de 57 millions soit une MOC stable de 3,5%', indique l'analyste.



Il se déclare renforcé dans son opinion positive 'avec une forte résilience de l'activité et des marges dans un contexte peu évident et une forte visibilité sur la croissance organique à venir qui pourrait rapidement être complétée par une opération de croissance externe'.



