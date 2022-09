Id logistics group : Hausse de 42% du résultat net semestriel

(CercleFinance.com) - ID Logistics publie un résultat net part du groupe de 18,3 millions d'euros au titre du premier semestre 2022, soit une croissance de 41,9%, et un résultat opérationnel courant en hausse de 52,7% à 42,3 millions, soit une marge en progression de 50 points de base à 3,6%.



Le groupe de logistique contractuelle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,18 milliard d'euros, en progression de 32,2%. Hors effets périmètre et de change favorables, la croissance est demeurée soutenue avec des revenus en augmentation de 15,3% à données comparables.



'ID Logistics est bien positionné pour poursuivre une croissance rentable au second semestre 2022', affirme le PDG Eric Hémar, rappelant que ses activités bénéficient traditionnellement d'une rentabilité plus favorable sur cette période de l'année.



