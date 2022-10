Id logistics group : Hausse de 11,1% du CA au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ID Logistics publie un chiffre d'affaires de 641,8 millions d'euros au 3e trimestre, en progression +11,1% à données comparables par rapport à la même période un an plus tôt.



Le spécialiste de la logistique contractuelle revendique à la fois une bonne croissance en France (+6,8% en comparable) et une poursuite de sa forte dynamique à l'international (+14,1% en comparable).



Au total, ID Logistics termine donc les 9 premiers mois de l'année 2022 avec un chiffre d'affaires de 1 822,4 ME, en progression de +13,9% à données comparables.



ID Logistics s'attache à maintenir son rythme de développement commercial notamment en concrétisant les synergies de développement liées aux acquisitions récentes.



Le Groupe reste également concentré sur la montée en productivité des dossiers récents et la maîtrise des démarrages de l'année 2022.



Enfin, il se dit 'vigilant' quant à l'évolution de la situation macro-économique et 'attentif' aux besoins d'accompagnement de ses clients.



